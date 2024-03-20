‘Bit Pazarı Çetesi’ çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce İzmir, Mersin ve Van'da organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar için dün sabaha karşı düğmeye bastı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 25 üyesi olan 2 ayrı organize suç örgütü yüzlerce polisin katıldığı eş zamanlı operasyonla çökertildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

Çete liderlerinin adeta suç makinesi gibi olduğu öğrenilirken, taşeron olarak bile diğer illerden gelen talepler doğrultusunda İzmir'de başka suç örgütlerinin işlerine bile takip ettikleri ve kentte korku saldıkları öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki suç örgütün çökertildiği bilgisini paylaştı.

Elebaşlarının da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı. Öte yandan yapılan operasyonların ilk ayağında Konak, Bayraklı, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı ve Urla ilçelerinde faaliyet gösteren ve liderliğini Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı suç örgütüne yönelik olarak dün sabah saat 06:30' da operasyon düzenlendi.

HELİKOPTER DESTEKLİ BASKIN

Belirlenen hedeflerde şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 21 ev, 2 iş yeri ve 3 otomobile yönelik olarak 76 ekip, 163 polis ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonda aralarında çete lideri Hanaylıoğlu'nun da bulunduğu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisin hedef listesinde bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan 63 ekip ve 135 polis ve özel harekat timlerinin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonda Buca, Bayraklı, Bornova, Konak ve Narlıdere ilçelerinde faaliyet gösteren ve liderliğini Tahsim Aktaş'ın yaptığı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda ise 19 ev, 3 işyeri ve 4 araca yönelik olarak arama yapıldı. Operasyonda aralarında Aktaş'ında bulunduğu 10 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, 3 örgüt üyesi şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

KARDEŞLER ÇETESİ'NDE 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İZMİR'İN Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, 'Kardeşler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'suça azmettirme', 'hırsızlık', '6136 SKM', 'yağma', 'mala zarar verme', 'fuhuşa yer temin etme', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarını örgütlü işledikleri iddiasıyla operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 41,7 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 3 uyuşturucu hap, 0,5 litre olduğu değerlendirilen sıvı hale getirilmiş uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 27 mermi, 84 av tüfeği fişeği, muhtelif miktarda senet ve alacak defteri ele geçirildi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.