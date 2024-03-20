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Haberler İzmir Daldığı denizden bir daha çıkamadı! Çeşme'de arama çalışması başlatıldı

Daldığı denizden bir daha çıkamadı! Çeşme'de arama çalışması başlatıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte tüplü dalış yaptığı sırada kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA
Daldığı denizden bir daha çıkamadı! Çeşme’de arama çalışması başlatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece saatlerinde tüplü dalış yaptığı sırada kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Çakır ve arkadaşı Ildır Körfezi'nde tüplü dalış için denize girdi.

Bir süre sonra Çakır'la irtibatı kaybeden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine karada ve denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Karada da jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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