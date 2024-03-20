Emekliye 10 bin lira ve doğalgaz müjdesi

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan emeklilere müjdeli haber geldi. Emeklililere dün birer mesaj gönderen Dağ, "Emeklilerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Dezavantajlı emeklilerimize her yıl 10.000 TL destek sağlayacağız. Emeklilerimizin doğal gaz faturalarının ilk 50 metreküpünü biz karşılayacağız. İzmir'de emeklilik, daha güvenli ve konforlu olacak" diye konuştu.

ESNAFA DESTEK

Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güne Bayraklı'da başlayan Hamza Dağ'ın ikinci durağı ise Konak oldu. Dağ, beraberinde Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ile Basmane bölgesinde esnafı ziyaret etti. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki Anafartalar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Dağ, öncelikle cadde üzerindeki iş yerlerinin tabelasından başlayarak, Anafartalar'da görsel ve alt yapı olarak düzenlemeler yapılacağının müjdesini verdi.

DAĞ'DAN YENİ FİLM

SEÇİM çalışmalarına ara vermeden devam eden Hamza Dağ, bir taraftan da çektiği reklam filmleriyle seçim kampanyası süresince adından söz ettiriyor. Projelerini anlattığı "Yeni Çevre Yolu" ile "İzmirim Kart" ilgili daha önce yayınlanan reklam filmleri beğeni toplayan Dağ'ın yoğun bir emekle üzerinde çalışılan yeni filmi de yayınlandı. İzmir'in değişik mekanlarında ve birbirinden farklı meslek gruplarından oluşan görüntülerin yayınlandığı filmde Hamza Dağ'ı, orkestrayı kusursuzca yöneten "şef" rolünde görüyoruz. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, filmi sosyal medya hesaplarından "Güzel İzmir'imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız" mesajıyla paylaştı. Filmde, "Biz İzmiriz, Başarabiliriz" vurgusu ön planda tutulurken Dağ'ın seçim kampanyasının ikinci aşamasında kullanmaya başladığı "Birlikte Başaracağız" sloganını da filmin sonunda görüyoruz.