İzmir Büyükşehir Belediye işçilerinden iş bırakma eylemi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile belediyeye bağlı İZDOĞA, İZULAŞ, İZBETON ve İZSU şirketlerinde örgütlü Belediye İş Sendikası arasında geçtiğimiz ocak ayından bu yana sürdürülen ve 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanınca sendika eylem kararı aldı. Eyleme destek veren ve İZULAŞ bünyesinde görev yapan 250 otobüs şoförü de kontak kapatarak sabah seferlerine çıkmadı.

Sabah saat 10.00'da Konak Pier Alışveriş Merkezi önünde toplanan 6 bin işçi, buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makam odasının yer aldığı Egemenlik Evine yürüdü. Sendika üyeleri burada oturma eylemi yaptı. Ulaşımdaki aksaklıklara bir de sabah saatlerinde İzmir Metrosunda meydana gelen arıza eklenince kent içi ulaşım durma noktasına geldi. Basın açıklaması yapan sendika, "Belediye yönetimine sesleniyoruz. Emekçilerin sesine kulak verin" dedi.