İzmir’de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 20 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 20 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI ÇAY, ALPASLAN, FUAT EDİP BAKSI, CENGİZHAN, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
20.03.2024 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ KURUDERE
20.03.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
20.03.2024 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
20.03.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI, AKSOY
20.03.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS
20.03.2024 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
20.03.2024 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ TEKKE, ÇOBANLAR, ARTICAK, OVACIK, BOZDAĞ, GÖLCÜK, ÇAYLI, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ
20.03.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İSTİKLAL, YAZIBAŞI
20.03.2024 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.