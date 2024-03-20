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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İzmir Konak'ta polis ekipleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Ekipler uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ise tutuklandı.

İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından iki ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 5 bin 389 hap, 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ise tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 adresi tespit etti. Savcılık talimatıyla adreslere gerçekleştirilen baskınlarda yeşil reçeteye tabi 5 bin 389 hap, 400 gram esrar, hassas teraziye suçtan elde edilen 20 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. (49), E.D. (39), K.U. (59) ve S.D. (46) hatta 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve E.D., kırıldı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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