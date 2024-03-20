İzmirliler Eros için eylemde

İZMİR'İN Konak ilçesinde, İstanbul'da 'Eros 'isimli kediyi vahşice öldürülen İbrahim Keloğlan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki göstermek için bir araya gelen hayvanseverlerin oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor. İzmirli hayvanseverlerin; Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, İstanbul'da bir sitenin içerisinde 6 dakika boyunca işkence görerek ölen 'Eros' isimli kedi içi düzenledikleri oturma eylemi, 5'inci günde devam etti.

Kedi 'Eros'u işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 'iyi hal indirimi'ne tepki gösteren hayvanseverler, 'İnsanlık öldü, hayvanları savunalım', 'Hayvan katilleri yakalansın' pankartları açarak 'Hak, hukuk, adalet', 'Sokak hayvanları sahipsiz değildir' sloganları attı. Hayvanseverler adına konuşan Merve Çınar, " Sesimizin duyulacağına ve kararın bozulacağına olan inancımız devam ediyor" dedi.