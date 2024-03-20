İzmirlilere metro eziyeti

İZMİR'DE sık sık yaşanan ulaşım sorunlarına dün bir de Metro arızası eklendi. Kentin en yoğun kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan İzmir Metro'da sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Aynı saatlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı işçiler de eylem yapıp belediye otobüs seferleri de azaltılınca İzmir Metrosu'na yönelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

İzmir Metro A.Ş'den seferlere teknik bir arıza nedeniyle ara verildiği açıklanmasına rağmen çalışanların eyleme destek için kasıtlı olarak seferleri durduğunu öne süren vatandaşlar ile metro çalışanları arasında gergin anlar yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı vatandaşların metro vagonlarını süren vatmanların sürüş kabinlerini tekmeledikleri, zorla içeri girmeye çalıştıkları görüldü.