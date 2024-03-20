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Haberler İzmir Kan parasıyla gelen tahliye

Kan parasıyla gelen tahliye

İzmir Narlıdere’de karıştığı trafik kazasında Sadık Altıner’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ünlü modacı Rahşan Ertuğrul, tahliye edildi. Kararın, Altıner’in ailesinin 15 milyon lira kan parası alarak şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine alındığı ileri sürüldü...

FATİH ŞENDİL
Kan parasıyla gelen tahliye

KAZA SONRASI TUTUKLANDI

İZMİR Narlıdere'de geçtiğimiz 2 Mart günü plaj tekstili ve moda sektöründe faaliyet gösteren İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul idaresindeki lüks cip, oto yıkamacı Sadık Altıner'in kullandığı motosiklete çarpmış, kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Altıner yaşamını yitirmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan iş kadını Rahşan Ertuğrul ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

KAZA ile ilgili soruşturmada ise önceki günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü yapılan kontrollerde alkollü olmadığı tespit edilen ünlü modacı Ertuğrul, tutuklu bulunduğu Bergama Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kararın, geçtiğimiz günlerde ailenin 15 milyon lira kan parası alması ve ardından da şikayetten vazgeçmesi üzerine avukat Erman Yaman'ın tutukluluğun kaldırılması için yaptığı itiraz üzerine alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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