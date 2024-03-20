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Haberler İzmir Kırkpınar: İlçenin şehr-i emini olmaya talibim

Kırkpınar: İlçenin şehr-i emini olmaya talibim

HABER MERKEZİ
Kırkpınar: İlçenin şehr-i emini olmaya talibim

CUMHUR İttifakı Bayraklı Belediye Başkanı Bilal Kırkpınar Gümüşpala Avcılar ve Atıcılar Derneği'ni ziyaret ederek, Gümüşpalalı vatandaşları dinledi. Kırkpınar, ilçenin şehr-i emini olmaya talip olduğunu kaydederek, "Ben sizden kendim için oy istemiyorum, herkes kendine oy verecek" dedi.

KÖKLÜ ÇALIŞMALAR

KIRKPINAR, Bayraklı'nın tüm sorunlarını ve çözümlerini gayet iyi bildiğini, vatandaşın sorunlarını çözeceğine, Bayraklı'nın şehr-i emini olacağına ve ilçeyi kalkındıracağına söz verdi. Altyapı şikayetlerini dinleyen Kırkpınar, göreve gelir gelmez ilçede köklü altyapı yatırımları için işe koyulacağını aktararak, "21 yıldır siyasetin içindeyim, yaşımız 40, ömrümüzün yarısı bu yolda geçti. Halktan, sokaktan geliyoruz. Gittiğim her yerde 'Geliyorsunuz ama seçildikten sonra bir daha göremiyoruz' şikayetleri geliyor. Bir belediye başkanı o ilçenin şehr-i emini. Yeni dönemde sokakta yoğun bir çalışma başlatacağız. Köklü bir altyapı değişimine başlıyoruz" ifadelerini kullandı

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