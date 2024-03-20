Makas canavarının 22.5 yıl hapsi istendi

İZMİR'İN Menderes ilçesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamı makas atarak ilerleyen ve 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşındaki sürücü Yusuf İslam Koçak ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Koçak hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iddianame düzenlendi.

Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun makas atarak yolda ilerleyen ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi. Koçak'a makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi.

MAHKEME 25 HAZİRAN'DA

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf İslam Koçak hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi itenen sanık Yusuf İslam Koçak, 25 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. Makas katliamında ölen Özer ve Akbaş ailelerin avukatı Aykut Dikencik, "Adalete olan güvenimiz tam. Hukuk önünde sanığın en ağır cezayı alabilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.