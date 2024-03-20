Öztekin’den Buca’ya sokak hayvanları projesi

CUMHUR İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, sahipsiz sokak hayvanlarının artık sahipsiz olmayacağını belirterek, 'Hayatın ortakları, can dostlarımız' projesini tanıttı.

KAMPANYALAR OLACAK

BUCA'DA can dostlarımız olan sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık kontrollerinin sağlanıp, onlar için yaşanılabilir konforlu alanlar oluşturacaklarının altını çizen Öztekin, "Göreve geldiğimizde sıkı bir hayvan sever olarak sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern yaşam alanını oluşturacağız" dedi. Buca içerisinde okullar ve kamu alanlarında düzenli olarak hayvanseverlik ve sokak hayvanları ile ilgili farkındalık oluşturup, insanları bilinçlendirmek için etkinlikler düzenleyeceklerini de vurgulayan Öztekin, "Hayvan hakları yasasının toplumumuzca daha iyi benimsenmesini sağlayacağız. Böylelikle hayvanlara karşı işlenen eziyet, işkence ve kötü muamele suçlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iş birliği halinde olacağız. Ayrıca medya ve sosyal medya aracılığıyla bilinçlendirme kampanyaları yürüteceğiz" diye konuştu.