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Haberler İzmir Balıkesirli imam ve eşi İzmir'de can verdi

Balıkesirli imam ve eşi İzmir'de can verdi

Hasan İzci (61) ve eşi Makbule İzci, camiden dönerken araçlarının takla atması sonucu hayatlarını kaybetti.

SUAT SALGIN
Balıkesirli imam ve eşi İzmir’de can verdi
BALIKESİR'DEN geçici görevle gittiği İzmir'de trafik kazası geçiren Yunusemre Camisi imamı Hasan İzci (61) ve eşi Makbule İzci (60) hayatını kaybetti. Camiden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatlarını kaybeden çift, memleketleri Balıkesir Havran'da toprağa verildi. Kaza, önceki gün saat 01.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camisi imamı Hasan İzci, Yamanlar Mahallesi'ndeki bir camiye teravih namazı kıldırmaya gitti. İmam Hasan İzci ve eşi Makbule İzci teravih namazı sonrasında eve gitmek için otomobillerin bindi. Hasan İzci yönetimindeki otomobil, yokuş indiği sırada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzci çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çift, Balıkesir'de toprağa verildi.
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