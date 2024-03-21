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Haberler İzmir Bergama yatırımlarla kentin gözbebeği olacak

Bergama yatırımlarla kentin gözbebeği olacak

HABER MERKEZİ
Bergama yatırımlarla kentin gözbebeği olacak

CUMHUR İttifakı Bergama Belediye Başkan adayı Dr. Sadık Doğruer, Bergama'nın Zeytindağ mahallesinde gerçekleşen iftar programında rekor bir kalabalığı bir araya getirdi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı programda, Bergama ve Zeytindağ projelerini anlatan Doğruer, görmüş olduğu içten kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğruer, "Huzur ikliminin yaşandığı bu ayda katılımları ile bizleri mutlu eden, programa yoğun ilgi göstererek Bergama'nın hazır ve kararlı duruşunu gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

BERGAMA'NIN önümüzdeki 5 yılda yatırımları ile İzmir'in göz bebeği olacağını belirttiği konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Doğruer, "Sizlere hizmet vermek için çıktığımız bu yolda asla sizlerden ayrı düşmeyeceğiz. Her ihtiyacınızda yanınızda olacak, talep ve önerilerinize göre hizmetlerimize şekil vereceğiz" dedi.

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