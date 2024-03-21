DEM Parti Nevruz mitingine 6 tutuklama

İZMİR'DE, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 36 kişiden 6'sı tutuklandı. Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda DEM Parti İl Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrasında kanunsuz slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 36 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu bir kişi ise Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Öte yandan yapılan aramalarda da 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini açıklamıştı.