Gerekçeli kararda adalet vurgusu

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Delil Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı.
Oğuz Erge
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aysal'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası verilen hükmün gerekçeli kararındaki "Suçlular beraat ederse adalet hüküm giyer' cümlesinden yola çıkarak hüküm kurulmuştur" ifadesi dikkat çekti.