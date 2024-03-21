İzmir iftar saati 21 Mart Perşembe | İzmir’de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İzmir iftar vakti, İzmir akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 17 Mart Pazar İzmir iftar saati...

İZMİR İFTAR VAKTİ 21 MART PERŞEMBE

İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2024 yılı iftar saatlerini paylaştı.

İzmir'de iftar bugün 19:31'de yapılacak.

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç, müslümanların yıl içerisinde imsak vaktinden iftara kadar olan süre boyunca yemek ve içmekten uzak durarak gerçekleştirdiği dini bir ibadettir. Aynı zamanda İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen oruç ibadeti, bu kriterlere uygun olan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi farz olan bir ibadettir.

Oruç tutmanın sağladığı faydalar arasında kan şekeri kontrolü, kilo kaybı, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, vücuttaki enflamasyonun azalması, zihinsel fonksiyonların artması, cildin canlanması ve sindirim sisteminin dinlenmesi gibi fiziksel etkilerin yanı sıra manevi olarak da sabır ve empati yetisini artırması bulunmaktadır.

Oruç tutmanın temel faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Kilo kaybını hızlandırarak yağ yakımını destekler.

Kanındaki yağ, kolesterol ve diğer lipid seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Oksidatif stresi azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zararlı toksinlerden arınmayı destekleyerek detoksifikasyonu artırır.

Manevi yetenekleri, irade, sabır ve empatiyi geliştirir.

Karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir.

Vücuttaki iltihabı azaltır.

Mide ve bağırsakları dinlendirerek detoks etkisi sağlar.

Kan şekerini düzenler.

Zihinsel fonksiyonları artırarak bilişsel performansı iyileştirir.

Cildi canlandırarak sağlık ve güzellik kazandırır.

Kalp sağlığını korur.

Büyüme hormonu salgısını artırır.

Psikolojik olarak huzur ve rahatlama sağlar.