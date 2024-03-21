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İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenlendi

Son dakika İzmir hlaberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock Kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Menemen, Urla, Torbalı ve İstanbul’da 16 adrese operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

AA
İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenlendi

İzmir ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve mesaj içeriklerinde isimleri yer alan, Bank Asya'da hesap kaydı ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkez, Menemen, Urla ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da 16 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

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