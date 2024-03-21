İzmir’deki nevruz etkinliğinde terör sloganları atanlara gözaltı! 94 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen nevruz etkinliğinde bölücü terör örgütü propagandası yapan 94 şüphelinin 3 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 97 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle, kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında şüphelilerin, İzmir'de gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu" dedi.