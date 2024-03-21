Kanser savaşçısı

İzmir'de yaşayan Aylanç Topuz, hastaneye başvurduğunda 4. evre kanser olduğunu öğrendi. Yapılan tetkiklerde akciğer kanserinin beyne sıçradığı söylenen 82 yaşındaki hastanın dünyası başına yıkıldı. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova'ya başvuran hastaya, analizler yapıldı. Tetkikler sonucu akıllı ilaç tedavisi için uygun bulunan Topuz, 2 yıl boyunca düzenli olarak tedavi gördü.

82 yaşındaki Aylanç Topuz, ailesinin desteği sayesinde kemoterapiye gerek kalmadan, akıllı ilaçlar sayesinde tedaviye yanıt verdi.

Aylanç Topuz çocuklarının ve torunlarının desteğiyle kanseri yendiği söyledi. Aytaç, "Kanser olduğumu öğrenince, yaşım 80'i geçtiği için kemoterapiyi kaldırabilir miyim diye çocuklarım çok endişelendi. İyileşmeyi en çok evlatlarım ve torunlarım için istedim. Moralimi yüksek tuttum, tedavimi hiç aksatmadım. Çocuklarım bana çok iyi baktı. Kemoterapiye gerek kalmadı, akıllı ilaçla tedaviye yanıt aldım" ifadelerini kullandı.