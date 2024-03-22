Doğan: Yeşil alanlar kentlerin kalbidir

CUMHUR İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, Gaziemir'in geleceğini şekillendirirken, kentin çehresini değiştirecek, yaşam kalitesini artıracak projelere odaklanmanın önem taşıdığını belirtti. Doğan, "Yeşil alanlar, bir şehrin kalbidir. Gaziemir'imizde yeşil alanların artırılması ve yeni yürüyüş alanlarının oluşturulması hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı destekleyecek, huzurlu ve keyifli bir yaşamın temelini oluşturacaktır. Bu doğrultuda Gölet ve mesire alanları projelerimizi önemsiyoruz" dedi. Doğan, Gaziemir'in kalkınmasını sağlamak adına çıktığı bu yolculukta, her kesimden insanla buluşarak dayanışma içinde hareket etme kararlılığını bir dile getirdi.