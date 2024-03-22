Emekli trafik polisi TIR’ın altında kaldı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, yol kenarında arızalanan aracından inen emekli trafik polisi Çetin Yağcı (49) seyir halindeki TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz kaza önceki gün Tire-Torbalı karayolu, Işıklı köyü yakınlarında 12.45 civarında meydana geldi. İddiaya göre, Tire'ye dönerken arızalanan aracından inen emekli trafik polisi Çetin Yağcı, aynı istikamette seyir halinde bulunan Gürsel K. yönetimindeki TIR'ın üzerine doğru geldiğini fark etti.

TIR'ın kendisine çarpmaması için son anda yola doğru hamle yapan Yağcı başarılı olamadı. Karayolunda metrelerce sürüklenen Yağcı olay yerinde hayatını kaybetti. Uzun yıllar Tire'de görev yaptıktan sonra yaklaşık 1 buçuk yıl önce Tire Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan polisin yakınları acı haberle sarsıldı.