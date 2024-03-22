‘Gençlerimiz bizim yol arkadaşlarımız’

CUMHUR İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, projeleri ve siyaset yapma şekliyle Seferihisarlı gençlerin ilgi odağı oldu. Aydın, Akkum'da gençlerle iftar yemeğinde buluşan Aydın, "Bugüne kadar gençlerimiz ve kadınlarımız bizim yol arkadaşımız oldu, 31 Mart'tan sonra da gençlerimiz ve kadınlarımız bizim yol arkadaşlarımız olmaya devam edecek" dedi. İlçe Başkanlığı döneminde gençlik merkezi kurulması ve ilçede spor tesislerinin sayısının artması için ciddi bir çalışma yürüttüklerini anımsatan Aydın, "Seferihisar tarihinde ilk defa proje lansman toplantısı düzenledik. Projelerimiz bununla sınırlı değil, 31 Mart'tan sonra 2 yıl içinde yaşama geçecek olan projeler. 31 Mart'tan sonra bu projelerimizi ve daha nicelerini gençlerimizle birlikte yaşama geçireceğiz" dedi.