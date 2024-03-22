  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de 82 kişiye Nevruz gözaltısı

İzmir’de 82 kişiye Nevruz gözaltısı

HABER MERKEZİ
İzmir’de 82 kişiye Nevruz gözaltısı
İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliği ile ilgili kamera kayıtlarında yaptığı incelemede 82 kişinin etkinlik sırasında suç unsuru slogan attığı ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdığı tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA