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Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! Öldürdükleri kuyumcunun cesediyle saatlerce tur attılar

İzmir'de kan donduran olay! Öldürdükleri kuyumcunun cesediyle saatlerce tur attılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde özel bir hastanenin otoparkındaki bir aracın bagajından 68 yaşındaki kuyumcu Bekir Bozar'ın cesedi bulundu. Cinayete kurban giden adamı, otomobille seyir halindeyken alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arka koltuğunda oturan 24 yaşındaki F.B.'nin öldürdüğü öğrenildi. Öte yandan katilin cesetle ve yanındaki kişilerle kilometrelerce seyahat ettiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada firari şüphelinin cinayetten bir gün sonra borçlu olduğu kişilere Bozar'a ait kuyumcudan çaldığı altınlarla ödeme yaptığı belirlendi.

İHA
İzmir’de kan donduran olay! Öldürdükleri kuyumcunun cesediyle saatlerce tur attılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde 19 Mart Salı günü korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü.

İzmir’de kan donduran olay! Öldürdükleri kuyumcunun cesediyle saatlerce tur attılar

Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı. Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir’de kan donduran olay! Öldürdükleri kuyumcunun cesediyle saatlerce tur attılar

CESETLE BİRLİKTE GECE BOYUNCA DOLAŞMIŞLAR
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.K.'nin emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini söylediği öğrenildi. E.K.'nin ifadesinde, gece boyunca otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra da İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği de kaydedildi.

İzmir’de kan donduran olay! Öldürdükleri kuyumcunun cesediyle saatlerce tur attılar

KUYUMCUYA GİRİP ALTINLARI ÇALMIŞ, 14 KİŞİYE BORÇ ÖDEMİŞ
Öte yandan yapılan çalışma kapsamında, F.B.'nin Bekir Bozar'ın anahtarını alıp kuyumcu dükkanına girdiği ve buradan bir miktar altın çaldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda, F.B.'nin olaydan bir gün sonra 14 kişiye altın karşılığında borç ödediği ortaya çıktı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi F.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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