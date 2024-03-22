“Menemen tarımda da bir numara olacak”

MENEMEN Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu yaşatabilmek adına vatandaşları iftar sofralarında buluşturmayı sürdürüyor.

ARDI ARDINA DEV PROJELER

TÜRKELLİ'DE büyük iftar sofrasında hemşehrileriyle bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Ben bir çiftçi evladıyım. Üretmenin cefasını iyi bilirim. Hayvan yemi fabrikası ve ücretsiz aşılar ile tarıma ve hayvancılığa destek vereceğiz. Menemen her konuda olduğu gibi tarımda da bir numara olacak" dedi. Başkan Pehlivan yeni dönemde tarım ve hayvancılık için yapacakları çalışmaları anlatırken, "Menemen'de tarımsal faaliyetlerimizin daha ileri gidebilmesi için çok önemli çalışmalar yaptık, geleceğe yönelik projelerimizde hazır. Kompost tesisi kurarak üreteceğimiz gübreyi, ücretsiz dağıtacağız. Modern hal ve soğuk hava deposu kurarak, çiftçimizin ürününü daha sağlıklı koşullarda saklayıp, en kazançlı şekilde satmasını sağlayacağız. Türkelli'ye su, toprak kalıntı analiz laboratuvarı kuracağız. 100 dönümde kendi fidanlığımızı kurup, fidanımızı yetiştireceğiz. Ayrıca tüm bunlarla birlikte ilçemize bir sulama barajını kazandırarak, topraktan en yüksek verimi alacağız" diye konuştu.