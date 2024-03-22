‘Ormanbank’ adıyla 50 milyonluk vurgun

İZMİR'İN Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karıştığı belirlenen 4 dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcıların vatandaşları kandırarak 50 milyon lira topladıkları tespit edildi. Öte yandan yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ödemiş'te yeni bir "Tosuncuk Vakası" ortaya çıktı. Vatandaşlardan 50 milyon lira toplayan 4 dolandırıcı yakalandı.