Forum Bornova’dan anlamlı proje

Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi platformu Multi Türkiye tarafından yönetilen Forum Bornova, Dünya Down Sendromu Günü'nde Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza atıyor. "Fazlasıyla" mottosuyla, Multi Türkiye'nin 11 ilde yer alan 13 alışveriş merkezinden birisi olan Forum Bornova'da de eş zamanlı olarak hayata geçirilecek proje, Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılması ve istihdamına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. Multi Türkiye Genel Müdürü Ertuğrul Acar şu açıklamalarda bulundu: "Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek, Multi olarak üzerimize düşen önemli bir toplumsal sorumluluktur. Ayrımcılığa karşı aktif bir duruş sergileyerek, farkındalık yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."