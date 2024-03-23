İzmir merkezli ’Mahzen 13’ operasyonu! 15 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart sabahı, 'Mahzen 13' operasyonu kapsamında 2 ayrı suç örgütüne yönelik helikopter destekli operasyon yaptı. Suç örgütlerinin 'suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve '6136 SKM' suçlarını işlediği belirtildi.

İlk olarak Konak ilçesi başta olmak üzere Bayraklı, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı ve Urla ilçelerinde faaliyet gösteren, liderliğini Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı suç örgütüne yönelik şafak vakti baskın yapıldı. 76 ekip, 163 personel ve özel harekat timlerinin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonda 21 ev, 2 iş yeri ve 3 araçta arama yapıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. 5 şüpheliye ev hapsi verildi, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı gün Buca ilçesi başta olmak üzere Bayraklı, Bornova, Konak ve Narlıdere ilçelerinde faaliyet gösteren liderliğini Tahsin Aktaş'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 63 ekip, 135 personel ve özel harekat timlerinin katılımıyla yapılan helikopter destekli operasyonda 19 ev, 3 iş yeri ve 4 araç arandı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ev hapsi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Her iki adresteki operasyonlarda 40 adres ile 7 araçta yapılan aramalarda ise, 2 otomatik tabanca, 10 tüfek,16 tabanca, 75 fişek, 43 kartuş, 5 senet, bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve basın ve emniyet gibi çok sayıda farklı kurumlara ait sahte kimlik kartları ele geçirildi.