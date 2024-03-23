  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de araç kundaklayan şahıs yakalandı

İzmir’de araç kundaklayan şahıs yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir aracı kundaklayan şüpheli polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

İHA
İzmir’de araç kundaklayan şahıs yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Edinilen bilgiye göre, 7 Mart 2024 tarihinde saat 05.00 sıralarında Atmaca Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayı ile ilgili Bergama Emniyet Asayiş Büro Amirliği tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Olay yerindeki güvenlik kameralarından alınan görüntüler tek tek incelenerek şüphelinin kimliği belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen A.V.G. (39) isimli şüphelinin evinde yaptıkları aramada olay günü giydiği kıyafetler de ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.V.G., cezaevine gönderildiği öğrenildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA