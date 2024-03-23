Öldüren iyilik

İzmir'in Çiğli ilçesinde yolda kaza yapan bir otomobile yardım etmek isteyen baba oğul, araçlarından indi. O sırada üç farklı araç da baba ve oğula çarparak feci şekilde can vermelerine sebep oldu. aza, Perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Santral Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan A.K. (31) yönetimindeki 34 KD 5060 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 ARZ 499 plakalı otomobil, sol şeritte maddi hasarlı kaza yaptı. Sürücüler ve otomobillerde bulunanlar, kaza raporu tutmak için araçlarından indi. Olay yerinden geçen otomobilde bulunan İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) ile elektrikli scooter sürücüsü A.B.S. de kazazedelere yardım için durdu.

İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen, başka kazaya yardımcı olmak isterken kendileri kazaya kurban gitti. Baba oğul, olay yerinde hayatını kaybetti.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İyilik yapmak için duran baba ile oğluna ve bir kişiye, arkalarından hızla gelen A.E. yönetimindeki otomobil, caddenin sol şeridinde bulunanların arasına daldı. Adeta savaş alanına dönen trafik kazasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise maddi hasarlı kaza için yardıma gelen İsmail ile Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği, A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S. ve A.E.'nın yaralandığı belirlendi.