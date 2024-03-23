Tire’nin tarihi camisi kaderine terk edildi

İzmir Tire'de, halk arasında "Kütük Minare" Tarihi Camii, kaderine terk edildi. Kara Hayrettin Paşa Camii olarak da bilinen erken Osmanlı dönemi yapılarından tarihi caminin yaklaşık 10 yıldır kapısına kilit vurulduğundan yakınan vatandaşlar, "Yüzyıllardır ayakta olan camimiz uzun bir süredir ne yazık ki kaderine terk edildi" şeklinde konuştular. Caminin, Dumlupınar mahallesinde bulunan Kütük Minare sokağa da adını verdiğini hatırlatan mahalliler, "Camimiz, çeşme, medrese ve hamamdan oluşan komplike bir yapı. Yüzyıllara meydan okumuş camimizin yaklaşık on yıl önce tehlike arz ettiği gerekçesiyle kapısına kilit vurularak ibadete kapatıldı. Bir an önce onarılarak ibadete açılmasını ve tarih hazinemize tekrar kazandırılmasını istiyoruz" dediler.