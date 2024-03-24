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Haberler İzmir İzmir nöbetçi eczaneler listesi 24 Mart Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İzmir nöbetçi eczaneler listesi 24 Mart Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün hangi eczaneler nöbetçi? Hafta sonu ilaç ihtiyacını gidermek isteyenler 'İzmir'de bugün nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Mart Pazar 2024 İzmir'de nöbetçi olan eczanelerin ad, adres ve telefon bilgileri neler? sorularını araştırıyor. İşte 24 Mart Pazar İzmir ilçe ilçe nöbetçi eczaneler tam listesi...

HABER MERKEZİ
İzmir nöbetçi eczaneler listesi 24 Mart Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İzmir'de 24 Mart Pazar hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 24 Mart Pazar günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...

İzmir nöbetçi eczaneler listesi 24 Mart Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 24 MART PAZAR

BÜŞRA ECZANESİ - ALİAĞA ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:116/B 02326550065

OKUYUCU ECZANESİ - ALSANCAK MIMAR SINAN MAH.1420 SOK.NO:102/A ÖZEL SAĞLIK HAST. ACİL ÇAPRAZI 2324225547

YENİ SERTER ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE - FEVZIPASA BULVARI NO:133/B BASMANE KONAK BASMANE PTT KARŞISI 02324898443

ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR KEMALPAŞA CD. 193/A 02324334601

ORDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:48/A OSMANGAZİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 02323418487

BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A 02328540607

EVIN ECZANESİ - BALÇOVA ONUR MAH. SARMASIK CAD. NO:15/A BALÇOVA 02322792095

YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B 02322445538

HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16 02325816362

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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B 02323454523

GALIP ECZANESİ - BERGAMA GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A 2326321825

BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A 02325926018

HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1 KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A MALAZGİRT İÖO ARKASI 02323736074

ÜNLÜ ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MAH. 364/11 SOK. NO:1/C FOLKART LİFE SİTESİ,BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KARŞISI 02325043919

TAN ECZANESİ - BORNOVA 3 ADALET MAH. 1586/17 SOK. NO:4/D 02323711819

ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A 02324797007

ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA BAHÇELİEVLER MH.SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:102 02322502550

EGE ELİF ECZANESİ - BUCA 1 ÖZMEN CD. NO:145 KOZAĞAÇ MH. BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. YANI
02324269509

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BUCA KARDELEN ECZANESİ - BUCA 2 BUCA KOOP.MH. 200/17 SK. NO:48/B 02324530400

BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A 02324671121

DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A 02327230011

DALYAN ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B 02327121258 02326733046

BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A 02328392233

ERDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11 KENT HASTANESİ KARŞISI(05059447080) 02323720708

CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI 05050210940

SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B 02326715353

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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A 2328127700

ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22 OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ 02322711177

AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C 02324640404

EGE ECZANESİ - EVKA 1 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A 2324268922

GAZI ECZANESİ - GAZİEMİR ATIFBEY MAH. ÖNDER CD.28/E Gaziemir Belediyesi Karşısı 02322517088

ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER ) GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI 02322758600

DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE DOĞANGÜN ECZANESİ 02324572550

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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE 02327987374

MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI) 02323636833

AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR 2322346256

MERT AVCI ECZANESİ - HATAY ÜÇKUYULAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:879/A ÜÇKUYULAR İŞ BANKASI KARŞISI 02329999632

TÜRKAN ECZANESİ - İNCİRALTI KORUTÜRK MAAH.SIMSEK SOK.NO:29/C 02322778317

ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A 02322374892

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