İzmir nöbetçi eczaneler listesi 24 Mart Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İzmir'de 24 Mart Pazar hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 24 Mart Pazar günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 24 MART PAZAR
BÜŞRA ECZANESİ - ALİAĞA ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:116/B 02326550065
OKUYUCU ECZANESİ - ALSANCAK MIMAR SINAN MAH.1420 SOK.NO:102/A ÖZEL SAĞLIK HAST. ACİL ÇAPRAZI 2324225547
YENİ SERTER ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE - FEVZIPASA BULVARI NO:133/B BASMANE KONAK BASMANE PTT KARŞISI 02324898443
ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR KEMALPAŞA CD. 193/A 02324334601
ORDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:48/A OSMANGAZİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 02323418487
BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A 02328540607
EVIN ECZANESİ - BALÇOVA ONUR MAH. SARMASIK CAD. NO:15/A BALÇOVA 02322792095
YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B 02322445538
HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16 02325816362
CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B 02323454523
GALIP ECZANESİ - BERGAMA GAZIOSMANPASA MAH. HASAN ÇELEBI CAD. NO:35/A 2326321825
BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A 02325926018
HALİL ECZANESİ - BORNOVA 1 KIZILAY MH. 491/1 SK. NO:1/1A MALAZGİRT İÖO ARKASI 02323736074
ÜNLÜ ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MAH. 364/11 SOK. NO:1/C FOLKART LİFE SİTESİ,BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KARŞISI 02325043919
TAN ECZANESİ - BORNOVA 3 ADALET MAH. 1586/17 SOK. NO:4/D 02323711819
ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A 02324797007
ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA BAHÇELİEVLER MH.SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:102 02322502550
EGE ELİF ECZANESİ - BUCA 1 ÖZMEN CD. NO:145 KOZAĞAÇ MH. BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. YANI
02324269509
BUCA KARDELEN ECZANESİ - BUCA 2 BUCA KOOP.MH. 200/17 SK. NO:48/B 02324530400
BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A 02324671121
DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A 02327230011
DALYAN ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B 02327121258 02326733046
BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A 02328392233
ERDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ ATAŞEHİR MAH. 8229/1 SOK. NO:11 KENT HASTANESİ KARŞISI(05059447080) 02323720708
CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI 05050210940
SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B 02326715353
TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A 2328127700
ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22 OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ 02322711177
AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C 02324640404
EGE ECZANESİ - EVKA 1 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR UFUK MAH. MEHMETÇIK CAD. NO:6/A 2324268922
GAZI ECZANESİ - GAZİEMİR ATIFBEY MAH. ÖNDER CD.28/E Gaziemir Belediyesi Karşısı 02322517088
ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER ) GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI 02322758600
DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE DOĞANGÜN ECZANESİ 02324572550
ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE 02327987374
MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI) 02323636833
AYSE ÇIGDEM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR 2322346256
MERT AVCI ECZANESİ - HATAY ÜÇKUYULAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:879/A ÜÇKUYULAR İŞ BANKASI KARŞISI 02329999632
TÜRKAN ECZANESİ - İNCİRALTI KORUTÜRK MAAH.SIMSEK SOK.NO:29/C 02322778317
ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A 02322374892
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