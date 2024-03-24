“İzmir’de 2 bin 291 haneye tüketim desteği veriliyor”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yaptığı Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında İzmir'de 2 bin 291 haneye 1 milyon 475 bin 871 TL ödeme yapıldığını duyurdu. Bursalı, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin dönemsel olmaktan çıkartıldığını ve düzenli hale getirildiğini kaydetti.

HAKKANİYETLE BELİRLENİYOR

Bu sayede vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Bursalı, e-devlet üzerinden yapılan başvurusu onaylanan hak sahiplerinin, faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmesiyle ikamet ettikleri ilçe için belirlenen destek tutarından yararlanabileceğini söyledi. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2023 yılı Ekim ayında başladığını hatırlatan Bursalı, "Malumunuz aynı anda ülkemizin her bölgesinde farklı iklim şartları yaşanıyor. Dolayısıyla yapılan destek ödemelerinin miktarları da hakkaniyet çerçevesinde bu şartlara göre belirleniyor" dedi.