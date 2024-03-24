İzmir’de eğlence mekanında hareketli anlar! Tabancayla dehşet saçtı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vuruldu. Polis ekipleri tedbiren diğer mekanları boşaltırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde eğlence mekanlarının toplu bir şekilde bulunduğu komplekste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U., eğlenmek için girdiği eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dışarı çıkartıldı. Burada yaşanan tartışmanın ardından H.U., mekan çalışanlarını tehdit ederek bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra elinde tabancayla ortak alana gelen H.U.'yu gören başka bir mekanın çalışanları, H.U.'yu darbetmeye başladı. Yaşanan arbedede H.U.'nun tabancasının ateş alması sonucu K.A. adlı bir kişi bacağından yaralandı.

PANİK YAŞANDI, POLİS MEKANLARI BOŞALTTI

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Silahla eğlence mekanı önüne gelen ve tabancanın ateş alması sonucu bir kişinin yaralanmasına sebep olan H.U. ise suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Ortak alanda bulunan eğlence mekanları ise tedbir amacıyla boşaltılırken, silah sesleri ve kavgayı duyan müşteriler büyük panik yaşadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.