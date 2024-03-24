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İzmir'e fırtına uyarısı! Yarın o saatlere dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji İzmir ve Ege Denizi için yarından itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

DHA
İzmir’e fırtına uyarısı! Yarın o saatlere dikkat

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın; yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir il genelinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İzmir’e fırtına uyarısı! Yarın o saatlere dikkat

Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Fırtınanın yarın saat 05.00 sıralarında başlayıp, aynı gün saat 23.00'ten itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

İzmir’e fırtına uyarısı! Yarın o saatlere dikkat

Öte yandan Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Fırtınanın, aynı gün saat 21.00'de etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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