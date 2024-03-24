İzmir’deki kazada yeni detay: Kaza yapan damatlarıydı

İZMİR Çiğli'de yaşanan maddi hasarlı kazaya yardım için duran İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'e arkadan gelen üç araç çarptı ve hayatlarını kaybettiler. Kazayı yapan damat Aykut Karakaya'nın, İsmail Taşdelen'i aradığı ve onun da babasını alarak kaza yerine gittiği öğrenildi.

Kaza, önceki gün saat 22.10 sıralarında, Çiğli Anadolu Caddesi'nde meydana geldi.

Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden Eren Cem İşcan'ın kullandığı otomobil ile aynı şeritteki Aykut Karakaya'nın kullandığı otomobil hasarlı trafik kazasına karıştı.

Sürücüler kaza olay yeri tutanağı tutmak için araçlarından indi. O sırada Karakaya tarafından aranan ve yardım için gelen baba oğul, arkadan gelen üç aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdiler.