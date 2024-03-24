Polisler, kuyumcu katilinin peşinde

İZMİR Bornova'da önceki akşam polis merkezine giden Enes Özkurhan (22), özel bir hastanenin otoparkındaki 35 TU 261 plakalı otomobilin bagajında ceset olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese giderek arabanın bagajını açtı. Burada da boynundan üç kurşunla vurulmuş Bekir Bozar'ın cesedini buldu. Katil zanlısı Ferhat Bayram ise o zamandan beri hala aranıyor.

Yapılan araştırmada Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığı da belirlendi. Öte yandan aranan Ferhat Bayram'ın olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bayram elindeki siyah renkli boş çantayla dükkana gelip, elektronik kepengi ve kapıyı yanındaki anahtarla açıp içeri girdiği ve içeride 13 dakika kalıp torbaya doldurduklarıyla sonra tekrar kepengi kapatıp, uzaklaşması yer alıyor.