“Tire’nin üniversite hayali gerçek oluyor”

CUMHUR İttifakı Tire Belediye Başkan adayı MHP'li Arif Demirkan iftar programları ve gerçekleştirdiği mitinglerle seçmenle bütünleşti. Programlarda İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu de meclise sunulmak üzere detaylı bir kanun teklifi hazırlandığını belirterek Tire'ye, en kısa sürede bünyesinde 4-5 farklı bölümün olduğu üniversite kurulacağının müjdesini verdi.

"ÇİÇEK' GİBİ DESTEK

ÜNİVERSİTE konusunda atılacak adımın bölgedeki eğitim standartlarını yükselteceğini ve gençlere yeni fırsatlar sunacağını kaydeden Arif Demirkan, "Göreve gelir gelmez fark yaratacak projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Üniversite, Tire'nin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir değişim yaratarak ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak" diye konuştu. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı iftar programında önemli bir gelişme daha yaşandı. İlçede aralıklarla 3 dönem belediye başkanlığı yapan Tayfur Çiçek, Cumhur İttifakı'na destek verdi.

Alana, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve belediye Başkan adayı Arif Demirkan ile birlikte gelen Çiçek uzun süre ayakta alkışlandı. Demirkan'dan övgüyle bahseden Çiçek, "Kendisiyle gerekli görüşmeleri yaptık. Hükümet desteği de arkamızda, her türlü desteğe hazırız" ifadelerini kullandı