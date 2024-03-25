59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan’da yapılacak

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Tour of Türkiye'nin, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacağı ve Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ile İzmir'den sonra 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacağı belirtildi.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan, dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan TUR 2024'ün 8 etapta yapılacağı kaydedildi.

ETAPLAR

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2024 parkuru şu şöyle:

1. Etap: Antalya-Antalya (21 Nisan)

2. Etap: Kemer-Kaş (22 Nisan)

3. Etap: Fethiye-Marmaris (23 Nisan)

4. Etap: Marmaris-Bodrum (24 Nisan)

5. Etap: Bodrum-Kuşadası (25 Nisan)

6. Etap: Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan)

7. Etap: İzmir-İzmir (27 Nisan)

8. Etap: İstanbul-İstanbul (28 Nisan)

TAKIMLAR

Ülke ve kategorilerine göre TUR 2024'e katılacak takımlar şöyle:

TUR 2024 TV YAYINLARI

Federasyon açıklamasında "Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşıyor. TUR, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacağı vurgulanarak, "Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak." denildi.

DEV ORGANİZASYON KURUMSAL DESTEKÇİLERİNDEN BÜYÜK GÜÇ ALACAK

Organizasyona kurumların da destek vereceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kurumsal destekçileri: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olarak dev organizasyona güç verecek. Parkurun geçtiği illerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, emniyet birimleri, jandarma birimleri, karayolları, il kültür ve sağlık birimleri ve pek çok kurum ekipleri ile dev organizasyona destek ve güç katacak."