Balıkçı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 15 Nisan 2022 tarihinde, bıçaklanarak öldürülen ünlü restorancı Haşmet Gürkan cinayetindeki sır perdesi aralanıyor. Cinayetten hemen sonra karakola teslim olan oğlu Devrim Gürkan, cinayeti üstlenerek, kullandığı bıçağı karakola teslim etmişti. Cinayet gününden 1 ay öncesi tarihi kapsayan HTS kayıtlarında şok edici detaylar ortaya çıktı. Cinayetten hemen sonra şüpheli Ayfer'in ilk önce Ali Aydın'ı aradığı; Aydın'ın da karakoldaki polis memurunu cepten aradığı, aralarında 3 saat süren telefon trafiği olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü restorancının ölmeden 1 hafta önce sanık oğlu Devrim ve şüpheli eşi Ayfer tarafından, Ali Aydın isimli şahsa ait ormanlık alana getirildiği, burada Aydın'ın restorana ortak edilmesinin görüşüldüğü, ancak maktulün teklifi kabul etmediği ve 1 hafta sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Öte yandan cinayet sanığı Devrim Gürkan'ın kullandığı bıçağın dışında, 3 bıçağın daha cinayette kullanıldığı ortaya çıktı. Olay mahalinde herhangi bir karmaşa ve dağınıklığın olmadığı, maktulün oturduğu sandalyenin dibine sağ kolunun üzerine düşmüş olduğu da kamera kayıtlarında görülüyor.