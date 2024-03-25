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Haberler İzmir CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay "pes" dedirtti

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay "pes" dedirtti

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Cemil Tugay, "İzmir Halk Ekmek fiyatının 7 TL olduğunu öğrendim" dedi. Tugay, ekmek fiyatını yeni öğrendiğini ifade edince sosyal medyada tartışma yarattı. Ancak gelen tepkiler üzerine Tugay, geri adım attı.

HABER MERKEZİ
CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay pes dedirtti

31 Mart yerel seçimlerine çok bir süre kala belediye başkan adayları da propagandalarına devam ediyor.

Bu kapsamda da adayların çalışmaları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir için aday gösterilen Cemil Tugay, ekmek fiyatını yeni öğrendiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan seçim vaadinde bulunmak isteyen Cemil Tugay, ekmeğin fiyatını bilmediğini de ortaya koydu.

Tugay yaptığı paylaşımda, "İzmir Halk Ekmek fiyatının 7 TL olduğunu öğrendim. Büyükşehir belediye başkanı olacağıma yürekten inanarak şunu söylemek isterim; 7 TL'lik fiyat sadece 7 gün geçerli olacak. Belediye başkanı olunca tekrar 5 TL yapacağım. Belediyelerin ucuz ekmek satmasına ihtiyaç duymayacağımız günlere ülke olarak erişene kadar, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TEPKİ ALINCA DÜZELTTİ

Tugay, bu paylaşımının tepki alması üzerine ekmek fiyatını yeni öğrenmediğini zammın yeni geldiğini söyledi.

Ancak sosyal medyadan yorum yapan İzmirliler, 1 aydır ekmeğin fiyatının 7 TL olduğunu belirtti.

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