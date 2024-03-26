AK Parti İl Başkanı Saygılı’dan Özgür Özel’e sert sözler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar üzerine tepki göstererek "Özgür Özel; seçim yaklaştıkça öyle bir paniğe kapıldı ki; ne mevzuat ne siyasi ahlak tanıyor. " dedi.

AK Partil İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir'deki vapur iskelelerinin işletmelerinin belediyeye ait olmadığını bilmediğini ifade ederek; "En sonunda, bunu söylettiler. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel öyle bir duygu hali yaşıyor ki; cehaletini ortaya koyduğunun farkında bile değil. Artık, ağzından çıkanı kulağı duymaz hale geldi. O kadar ki; İzmir'in vapur iskelelerindeki işletmelere dair yetkinin bakanlıkta mı; belediyede mi olduğunu dahi bilmiyor.

Özgür Özel; Konak, Bostanlı, Karşıyaka vapur iskelelerinde bulunan işletmelerin bazı vakıflara verileceği yalanıyla zirve yapmış oldu! Zaten Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yetkisinde olan bu işletmeler; istenseydi yıllardır verilirdi. Bakanlık, yasal yetkisini kullanıp istediğine devredebilirdi. Etti mi? Hayır! Özgür Özel; seçim yaklaştıkça öyle bir paniğe kapıldı ki; ne mevzuat ne siyasi ahlak tanıyor. " dedi.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Başkan Bilal Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'e her fırsatta geldiğini ama miting yapamadığını belirterek; "Genel Başkan değil de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gibi; CHP'nin değil de İzmir'in genel başkanı gibi. İzmirli, CHP'nin adayı Cemil Tugay mı; Özgür Özel mi anlamış değil! Kalesi saydığı ve sandığı İzmir'e her geldiğinde ilçe ilçe gezen ama miting yapamayan Özel; korku salmaya çalışmak dışında tek satır doğru ve yerinde bir kelam etmedi. Tek bir vaatte bulunmazken; çaresizlik içinde, cehaletini, yalanlarını ve içindeki zehri bu şehre şırınga etmekle zaman geçirdi. Ve biçare; en sonunda devletle belediyelerin yetkilerini bilmediğini açık etti! Ya da halkı kandırarak algı yönetme operasyonuna bir yalan daha ekledi. İzmirlilerin CHP'nin bu yalan dolanına kanmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bize söyleyecek tek bir söz bıraktı; "Korkunun ecele faydası yok!" açıklamasında bulundu.