Aldattığı eşini öldürtecekti

Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk şirketi Ege- Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyuran iş insanı Natan Hayim'in (72) ismi ihanet skandalıyla gündeme gelmişti.

TELEFONDAKİ İHANET

İzmir'de yaşayan market işletmecisi 50 yaşındaki İbrahim Canel, bir süredir sorunlu bir evlilik yaşadığı eşi Gamze Aydoğmuş Canel (39) ile Natan Hayim'in arasında ilişki olduğunu öğrenmişti. İbrahim Canel, 15 yıllık eşinin cep telefonunda, Gamze Aydoğmuş Canel'in müstehcen video ve fotoğraflar buldu. Gözlerine inanamayan İbrahim Canel, soluğu savcılıkta aldı.

Natan Hayim ile Canel'in, müstehcen görüntüleri ortaya çıktı.

Ölüm tehdidi de aldığını öne süren İbrahim Canel, eşi Gamze Aydoğmuş Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile Fırat Kotan olmak üzere 5 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Canel çifti karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. YENİ ASIR, İbrahim Canel'in ölüm tehdidi iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından tetikçi olduğu iddia edilen Fırat Kotan'ın (41) ifadesine ulaştı.

'ÖLDÜRTMEK İSTİYORUM'

Kotan ifadesinde, "Gamze Canel'in kızı Doğa ile oğlum Muhammed sevgili. Gamze'yi bu nedenle tanırım. Gamze ofisime gelerek bana eşi ile problemleri olduğunu ve ondan kurtulmak istediğini söyledi. Gamze daha sonra hesabıma 6 bin lira para gönderdi. Ben bu parayla araç kiraladım ve Gamze'yi Bayraklı'da yoldan aldım. Osmangazi'de bir kafede oturduk. İbrahim'den ayrılacağını fakat onun bunu kabul etmediğini, bu boşanma davasından da bir an önce kurtulmak istediğini söyledi. Ben de kendisine 'tekrar mahkemeye başvur tekrar boşanma davası aç, benden ne istiyorsun?' dediğimde bana hitaben İbrahim'i öldürtmek istediğini söyledi" şeklinde konuştu.

Kotan ifadesine şunları söyledi: "Bana İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider diye sordu. Ben kendisine bu konu ile ilgili bir şey yapamam dedim. Daha sonra mekandan ayrıldık. Gamze Canel bana vermiş olduğu 6 bin lira karşılığında dükkanımdan herhangi bir mal almadı. Bu parayı bana araç kiralamam için verdi. İbrahim Canel'in can güvenliği için bu ifadeyi vermek zorundaydım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.