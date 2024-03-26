Balkanlar’dan Öztekin’e anlamlı destek

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kalmasına rağmen saha çalışmalarına aralıksız devam eden Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin'e kilometrelerce öteden sürpriz bir destek geldi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ekrem Selimler'in daveti ile Balkanlar'dan İzmir'e gelen siyasiler ve kanaat önderleri Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin'e destek mesajı verdi. Heyette Makedonya Başbakanlık Müşaviri Fatmir Eyupi, İtalya Makedonya Konsolosu işadamı Enver Ramadani gibi önemli isimler yer aldı. Buca'da seçim çalışması yapan Cumhur İttifakı Adayı Adnan Öztekin ile buluşan heyet, Buca'da yaşayan Balkan muhaciri Arnavut hemşerilerinden Adnan Öztekin'e destek talebinde bulundu. Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin ise bu anlamlı ziyaret için kilometrelerce uzaktan Buca'ya gelip, kendisi için destek isteyen heyete teşekkürlerini sundu.