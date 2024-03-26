“Bu kez İzmir’de hizmet kazanacak”

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. Dağ, geçtiğimiz gün Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova'da düzenlenen iftar programına katıldı.

'HİZMETÇİ OLMAYA TALİBİZ'

Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin ile Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu katıldı.

Hemşehrilerine hedeflerini anlattığını vurgulayan Hamza Dağ, "Milletimiz de bize beklediğimiz işareti veriyor, bizi kucaklıyor. Milletin işareti açık ve nettir. Bunu çok iyi görüyor ve değerlendiriyoruz. Seçimlere 1 haftalık bir zaman kaldı. Değerli kardeşlerim inşallah bu sefer İzmir'de kesinlikle ve kesinlikle hizmet kazanacaktır, projeler kazanacaktır, bu şehre kim hizmet edecekse o kazanacaktır" dedi. Dağ, 13 Şubat'ta 11 ana başlıkta projelerini açıkladığını belirterek, "Biz İzmir'e hizmetçi olmaya talibiz" dedi.

"TÜRKİYE KAZANIR"

Dağ, tek derdinin İzmir'deki dört buçuk milyon hemşehrisine hizmet olduğunu belirterek, "İzmirli arabaların alt takımları yaptırmaktan yorulmuş. Hiç gezmiyor musunuz arka sokakları bırakın ana arterleri bile neredeyse yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. Bunları tamir etmeyi bekliyor İzmirli. 1 Nisan'dan itibaren yarından tezi yok deyip hemen hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege bölgesinin incisi olmak zorunda. Eğer bu şehir Ege bölgesinin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır" dedi.

'GELİN PROJELERİMİZİ TARTIŞALIM' DİYORUM

İZMİR'İN kronik sorunlarının artık 5 yıl daha öteleme şansı olmadığını belirten Dağ, "60 gündür neredeyse bütün adaylara yalvarıyorum, projelerinizi konuşun, projelerimizi tartışalım, çünkü dört buçuk milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor. Birkaç billboardlarda bizim projelerden alınma projeler ama ısrarla ve ısrarla seçim atmosferini farklı yere çekme gayretleri var. Bizi oraya çekemeyeceksiniz" dedi.