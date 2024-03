Hamza Dağ'dan rakiplerine mesaj: "Projeler ortada, onları konuşalım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aralıksız bir şekilde sürdürdüğü seçim çalışmalarına Çiğli'de devam etti. Dağ, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından verilen iftar yemeği programına katıldı. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Cumhur İttifakı Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Karace de katıldı.

"DESTEK TALEPLERİNİ GECİKTİRMEDEN HAYATA GEÇİRDİK"

Hamza Dağ, İzmir'e ekonomik fayda sağlayan herkesin, her grubun, her firmanın faaliyetlerini değerli bulup desteklediğini vurguladı. Hamza Dağ, 4 dönemlik milletvekilliğim sürecinde her bir İzmirlinin talebine çözüm üretmeye çalıştığını belirterek, "Buca Metrosu projesinde, Karşıyaka Çiğli tramvay hattında, Çiğli Arıtma Tesisinin 4. Ünitesinde, Konak tünelinde, Yeşillik Caddesi'nde ve daha nicelerinde İBB yönetiminin destek taleplerini çok geciktirmeden hayata geçirmek nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"SOKAK SOKAK GEZEREK PROJELERİMİZİ ANLATIYORUZ"

Dağ, "Bu kutlu yolda 2 ayı aşkın bir süredir 'daha fazladan' kastımızın ne olduğunu anlatıyoruz. Şehrimizin kangren haline gelmiş sorunlarına karşı üzerinde titizlikle çalıştığımız çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Ulaşımdan altyapıya, dönüşümden sosyal desteklere, spordan kültüre, tarımdan turizme kadar hemen her alanda şehrimiz için kurduğumuz hayallerimizi anlatıyoruz. Evlatlarımızdan şehrimizin hanımefendilerine, işçisinden emeklisine, esnafından çiftçisine her kesimi ve her meslek grubunu kapsayan, her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak projelerimizi sokak sokak, cadde cadde gezerek anlatıyoruz" diye konuştu.

"İZBAN YER ALTINA ALINACAK"

Hamza Dağ, İzmir'in kangren sorunlarını çözdükten sonra İZBAN'ı yer altına almanın İzmir'e en büyük iyilik olacağını söyledi.

"PROJELER ORTADA ONLARI KONUŞALIM"

İzmir'in 1294 mahallesinde ayak izinin olduğunu belirten Hamza Dağ, konuşmasının sonunda rakip adaylarına şu mesajları verdi:

"Bu projeleri buna göre çalışmış, üzerinde düşünmüş, bunlar olması gerekiyor. 5 yılda ne kadar yaparız bilemem ama yapılması gerekiyor. Bırakın başka konularla kendinizi meşgul etmeyi, sırf belediye başkanlığını kazanmak için insanların kafasını başka yerlerle konsantre etmeyin alın projeler orada bunu konuşalım. Tabii ki konuşmak kolay, yapmak zordur. Ancak yapmak zorundayız, başlamak zorundayız. Bekleyecek değiliz, şehrin görüntü noktasındaki en kritik yerlerden başlayacağız, gerisinin geleceğinden hiç şüphem yok. 'Biz İzmir'iz başarabiliriz' sloganını ben buldum. Başarabiliriz deki kasıt, 'Biz İzmir'iz, bu işleri sonuna kadar başarabiliriz.' Bu şehrin potansiyelini hayata geçirebiliriz. Bunu başardığımız da her çeyrek büyümeye ülkede 0.5 ile 1 ekleyin."

Program, katılımları dolayısıyla Hamza Dağ'a takdim edilen hediyenin ardından sona erdi.