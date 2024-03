‘Her hafta halk buluşması yapacağız’

CUMHUR İttifakı Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, vatandaşların "Mevcut belediye başkanına ulaşamıyoruz" şeklindeki şikayetleri üzerine, "Biz her hafta bir mahallemizde halk günü yapacağız. Her ay da muhtarlarımızla toplantı yapacağız. Ben bu projeleri hayata geçirirken de her gün sokakta olacağım. Sahada yapılan çalışmaları takip edeceğim. Belediye başkanı o çalışmaların başında olursa çalışan daha şevkle çalışır. Vatandaş bizi her zaman yolda, pazaryerinde, kahvehanede, otobüs durağında görecek. Sözlerimizi yerine getirmezsek de hesabını soracak" diye konuştu" dedi. Mahalli İdareler Seçimlerinin bir parti seçimi olmadığını vurgulayan Kırkpınar, "Biz bu seçimde parti seçmiyoruz ki; ilçemize hizmet edecek kişiyi seçiyoruz.