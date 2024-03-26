Hırsızlara kurşun yağmuru

İZMİR Karabağlar'da süpermarket sahibi M.A. (35), işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla evlerine kadar takip ettiği Arif D. (44) ve Özlem K.'yı (41) çıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, olaydan kısa süre sonra yakalanan M.A., gözaltına alındı. Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. M.A., Ordu Caddesi'ndeki işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Arif D. ve Özlem K.'yı takip etti. Kaldıkları daireye giden M.A., tabancayla Arif D. ve Özlem K.'ya ateş etti. Arif D. ve Özlem K. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Hırsızlıktan suç kaydı olduğu anlaşılan M.A.'nın ifadesinde, çiftin marketten alışveriş yaptığı sırada parasını ödemeden fazladan ürün aldıklarını ve bu sebeple evlerine kadar takip ettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan yaralıların da hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi