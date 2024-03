“Buca’nın trafik sorununu çözeceğiz”

Yerel seçimlere sayılı günler kala saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, eşi Nurcan Öztekin ve kendisine destek olan AK Parti 25. Dönem İzmir Milletvekili ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy ile birlikte Yeni Asır'ı ziyaret etti.

BANKAMATİKÇİLER HARİÇ!

İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'daki sorunlar yumağını hazırladıkları projelerle tek tek çözeceklerini, öncelikli sorunların başında da trafik, alt ve üst yapı geldiğini ifade eden Öztekin, kesintisiz, hızlı ve konforlu ulaşım için trafiğin kilitlendiği noktalara Büyükşehir Belediyesi ile beraber battı çıktılar, alt geçitler ve kavşak düzenlemeleri ile neşter vurup, bozuk yolları da asfaltlayacaklarının altını çizdi. 15 yıldır CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'nin 5 yıl önce 328 milyon lira olan borcunun şuan 1,5 milyar liraya ulaştığını belirten Öztekin, "Buna rağmen ortada ne bir hizmet, ne de bir eser var" dedi.

Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, eşi Nurcan Öztekin ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy ile Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret etti.

Buca'da göreve geldiklerinde ilk iş olarak acilen ilçenin trafik, alt ve üst yapı sorununa çözüm bulacaklarının altını çizen Öztekin, son dönemde personel maaşlarının dahi güçlükle ödendiği belediyede, bankamatikçiler hariç hiç kimseyi işten çıkartmayacaklarının sözünü vererek, "Benim hiç kimsenin işiyle, aşıyla ve ekmeği ile işim yok. Emek en yüce değerdir. Çalışan hiç kimse işten çıkartılmayacak, hatta sendikasız hiç kimse kalmayacak" dedi. Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy'dan sonra CHP'nin iktidara geldiği Buca'da 15 yıl boyunca sorunların kronikleştiğini, 47 mahalledeki hiçbir sorunun o gün bugündür değişmediğini söyleyen Öztekin, "Mübadelede annem Selanik Drama'dan, babam Bulgaristan'dan gelmiş. Ben doğma büyüme Bucalıyım. Eşim, çocuklarımız, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz Bucalı. Yani her şeyimiz Buca. Problemleri biliyoruz. Asfaltlarının olmadığını, trafik problemini, çöplerin toplanmadığını, çöp kamyonlarının hurdada durduğunu biliyoruz. Mazot olmadığında çöplerin toplanmadığını, 3 faz elektrik çekemedikleri için alınan asfalt makinesinin kullanamadıklarını biliyoruz. Sorunları bildiğimiz kadar problemlerin projelerimizle nasıl çözüleceğini de biliyoruz" dedi.

GENÇLERE DESTEK

Öztekin, 18-26 yaş arası üniversite öğrencisi gençlere her ay 2 bin 500 lira sosyal yardım kartı, 60 yaş ve üzeri asgari ücretin altında maaş alan emeklilere de her ay 2 bin 500 liralık gıda kartı desteği vereceklerini aktardı. Öztekin, Buca Belediyesi'ndeki personeli işten çıkartacağı dedikoduları için de, "İşçilerimizin maaşları gününde yatacak. Sendikasız işçi kalmayacak ve toplu sözleşmeler işçi lehine sonuçlanacak. Kimsenin işiyle, aşıyla, ekmeği ile işim yok. Emek en yüce değerdir ve ben bankamatikçiler hariç hiç kimseyi işten çıkartmayacağım. Bizimle birlikte çalışacak liyakatli her işçi ve memurla çalışmaya hazırız" diye konuştu.

"ÖZTEKİN'İN YANINDAYIM"

Buca Belediye eski Başkanı Cemil Şeboy da Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin'e destek mesajı vererek, "Ben Adnan Öztekin'in başaracağını bildiğim için yanındayım, ahlaklı olduğunu bildiğim için yanındayım diye konuştu. Buca Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerin ve ilçenin CHP iktidarında sürekli geriye gittiğini hatırlatan Şeboy, "Yedi Göller, Buca Gölet perişan, Forbes Caddesi ve Tenis Kulübü perişan. Yeniden yapalım derken daha kötü yaptılar. Biz Buca Cezaevi'ne sinemadan tiyatroya kadar çok güzel bir kültür projesi yapacağız. Hükümet desteğiyle Kültür Bakanlığı tarafından o projeyi gerçekleştirebiliriz. İzmir ve Buca için devletin gücünü kullanacağız. İzmir'in artık son şansı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Hamza Dağ'a, Buca Belediyesi'nde de Adnan Öztekin'e desteğiniz çok önemli" diye konuştu.

"İKİ TANE BUCA VAR"

ADNAN Öztekin'in eşi Nurcan Öztekin ise şöyle konuştu: "Şehrin düzensizliğinden birinci derecede etkilenen insanlar kadınlar. İki tane Buca var. İzmir'de 2 tane İzmir var. Bir tanesi merkez İzmir, diğeri de çeperler. Çeperdeki kadının sorunu yoksulluk. O bölgede refahları arttıracak projeler yapmamız lazım. Çeperlerdeki çocukları uyuşturucu ve olaylardan uzak tutmamız lazım. Evlerine yakın meslek edindirme kursları istiyorlar."

'ARAÇLARA PARÇA TEMİN EDİLEMİYOR'

CHP'Lİ Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç döneminde borçların arttığını hatırlatan Öztekin, "Erhan Kılıç kardeşimiz 328 milyon lira borçla belediyeyi devraldı. Bugün borç 1,5 milyar lira olmuş. Peki nereye harcandı, ortada eser yok. Büyükşehir, Buca Belediyesi'ne 18 çöp kamyonu verdi. Tamire ihtiyacı olan bu araçlar, yedek parça temini yapılamadığı için şantiyede park halinde duruyor" dedi.